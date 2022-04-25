«Колорадо» уступил «Виннипегу», потерпев четвертое поражение подряд

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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Виннипегу» со счетом 1:4.

На шайбу Джей Ти Компера «Джетс» ответили точными бросками Адама Лаури, Блейка Уилера, Кайла Коннора и Николая Элерса. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин завершил встречу с показателем полезности «-1».