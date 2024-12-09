«Виннипег» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ
«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде победил «Виннипег» со счетом 4:1.
В составе «Блю Джэкетс» отличились Дмитрий Воронков, Шон Курали и Кент Джонсон, оформивший дубль, Кирилл Марченко сделал результативную передачу. У «Джетс» шайбу забросил Кайл Коннор.
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|19
|8
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|2
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|30
|18
|12
|38
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|27
|17
|10
|35
|4
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|26
|14
|12
|29
|5
|Айлендерс
|29
|11
|18
|29
|6
|Филадельфия
|28
|12
|16
|28
|7
|Питтсбург
|29
|12
|17
|28
|8
|Коламбус
|27
|12
|15
|27
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|И
|В
|П
|О
|1
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|11
|36
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|16
|11
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|14
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|30
|5
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|27
|12
|15
|26
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|27
|11
|16
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|10
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|10
|17
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|40
|2
|Виннипег
|29
|20
|9
|40
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|29
|16
|13
|32
|5
|Юта
|27
|12
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|28
|7
|Нэшвилл
|28
|7
|21
|20
|8
|Чикаго
|27
|8
|19
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|27
|16
|11
|35
|3
|Ванкувер
|26
|14
|12
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|32
|5
|Калгари
|28
|13
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|31
|6
|Сиэтл
|29
|14
|15
|29
|7
|Сан-Хосе
|30
|10
|20
|25
|8
|Анахайм
|25
|10
|15
|23
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14.12
|9.12
|00:15
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|2 : 4
|9.12
|01:30
|
Оттава – Айлендерс
|2 : 4
|9.12
|02:00
|
Виннипег – Коламбус
|1 : 4
|9.12
|03:00
|
Филадельфия – Юта
|2 : 4
|9.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Колорадо
|0 : 4
|9.12
|04:00
|
Даллас – Калгари
|6 : 2
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