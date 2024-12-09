«Виннипег» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде победил «Виннипег» со счетом 4:1.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Дмитрий Воронков, Шон Курали и Кент Джонсон, оформивший дубль, Кирилл Марченко сделал результативную передачу. У «Джетс» шайбу забросил Кайл Коннор.