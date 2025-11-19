«Виннипег» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» на своем льду обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

«Джетс» с 24 очками занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Блю Джекетс» с 22 очками — на 10-й строчке «Востока».