«Коламбус» победил «Виннипег», Воронков забил гол

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде победил «Виннипег» со счетом 4:1.

В составе «Блю Джэкетс» отличились Дмитрий Воронков, Шон Курали и Кент Джонсон, оформивший дубль, Кирилл Марченко сделал результативную передачу. У «Джетс» шайбу забросил Кайл Коннор.

После этого матча «Коламбус» с 27 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Виннипег» с 40 очками — на второй строчке «Запада».