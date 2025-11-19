«Виннипег» на своем льду победил «Коламбус»

«Виннипег» на своем льду обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев по шайбе забросили Адам Лаури, Джош Моррисси, Нил Пионк, Кайл Коннор и Логан Стэнли. У гостей голы на счету Майлз Вуд и Зак Веренски.

«Джетс» набрали 24 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Блю Джекетс» с 22 очками — на 10-й строчке «Востока».