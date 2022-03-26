«Виннипег» в овертайме выиграл у «Коламбуса»

«Виннипег» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу на 21-й секунде овертайма забросил Николай Элерс.

Российские хоккеисты Евгений Свечников («Джетс»), Владислав Гавриков и Егор Чинахов («Блю Джэкетс») на лед выходили, но результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (2:1, 1:1, 0:1, 1:0)

Голы: Тонинато — 6 (Диллон, Сэнфорд), 7:14 — 1:0. Коннор — 41 (мен., Тонинато), 12:30 — 2:0. Боквист — 11 (бол., Нюквист, Рословик), 13:01 — 2:1. Гонс — 4 (Бемстрем), 23:22 — 2:2. Моррисси — 11 (бол., Шайфли, Уилер), 39:29 — 3:2. Бьоркстранд — 23 (бол., Веренски, Ворачек), 59:46 — 3:3. Элерс — 20 (Коннор), 60:21 — 4:3.

Вратари: Комри — Мерзликинс.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (4+17+11+1) — 36 (14+7+14+1).

Наши: Свечников (6.11/0/-1) — Гавриков (20.19/1/0), Чинахов (7.50/1/0).

26 марта. Виннипег. Canada Life Centre. 13475 зрителей.