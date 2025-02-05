«Виннипег» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» на своем льду обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0.

Авторами голов «Джетс» стали Нино Нидеррайтер, Нил Пионк и Расмус Купари.