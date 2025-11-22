«Виннипег» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» переиграла «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Харрикейнз» дубль оформил Джордан Стаал, а также по одной шайбе забросили Андрей Свечников и Сет Джарвис. У «Джетс» отличились Джош Моррисси и Гарбриэль Виларди (дважды).

«Каролина» с 30 очками в 21 матче лидирует в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 24 очка в 20 играх.

