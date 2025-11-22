Свечников реализовал большинство в матче с «Виннипегом»

«Каролина» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

На 4-й минуте третьего периода российский нападающий Андрей Свечников реализовал большинство. Для 25-летнего россиянина это 7-й гол в сезоне.