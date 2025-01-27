«Виннипег» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» выиграл у «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У «Джетс» дубль оформил Габриэль Виларди, еще по шайбе забросили Кайл Коннор, Мейсон Аплтон и Марк Шайфли.

Авторами голов «Флэймз» стали Маккензи Уигар и Назем Кадри.

«Виннипег» лидирует в Западной конференции с 71 баллом, «Калгари» идет на 8-й строчке с 55 очками.