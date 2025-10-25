«Виннипег» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Джетс» голами отметились Владислав Наместников, Кайл Коннор, Джонатан Тэйвз, Габриэль Виларди и Алекс Иафалло. У «Флэймз» забили Назем Кадри, Микаэль Баклунд и Блэйк Коулмэн.

«Виннипег» с 12 очками в 8 матчах занимает 3-е место в Западной конференции. «Калгари» идет последним — 3 очка в 9 встречах.

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