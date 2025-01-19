«Виннипег» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

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«Калгари» переиграл «Виннпег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Игра прошла на «Канада Лайф Центре» в Виннпеге.

Голы «Флеймз» на счету Мэтта Коронато, Андрея Кузьменко и Блейка Коулмана. У «Джетс» единственную шайбу забросил Адам Лаури.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.