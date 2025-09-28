«Виннипег» в предсезонном матче обыграл «Калгари», Чибриков и Гридин забили по голу

«Виннипег» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 4:2.

В составе «Джетс» 2 (1+1) очка набрал Никита Чибриков, еще по голу забили Уокер Дуэр и Паркер Форд. У «Флэймз» шайбы забросили Зейн Парех и Матвей Гридин.

В следующем матче «Виннипег» 1 октября сыграет с «Миннесотой», «Калгари» днем ранее встретится с «Сиэтлом».