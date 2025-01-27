«Виннипег» обыграл «Калгари»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Калгари» со счетом 5:2.

В составе «Джетс» Габриэль Виларди набрал 4 (2+2) очка, 3 (1+2) очка у Кайла Коннора, еще по голу забили Мейсон Аплтон и Марк Шайфли. У «Флэймз» шайбы забросили Маккензи Уигар и Назем Кадри.

После этого матча «Виннипег» с 71 очком занимает первое место в Западной конференции, «Калгари» с 55 очками — на восьмой строчке.