«Калгари» обыграл «Виннипег», Кузьменко забил победный гол

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Виннипег» со счетом 3:1.

В составе «Флэймз» отличились Мэтт Коронато, Андрей Кузьменко и Блейк Коулман, у «Джетс» шайба на счету Адама Лаури.

Кузьменко забил в НХЛ впервые с 16 октября 2024 года. На счету 28-летнего россиянина 11 (2+9) очков в 33 матчах сезона.

После этого матча «Калгари» с 51 очком занимает восьмое место в Западной конференции, «Виннипег» с 65 очками — на первой строчке.