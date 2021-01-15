«Виннипег» в овертайме обыграл «Калгари»

«Виннипег» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Патрик Лайне, который в этой игре набрал 3 (2+1) очка.

Российский защитник «Флэймз» Никита Нестеров сыграл на льду 14 минут 37 секунд и отметился силовым приемом и блок-шотом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Калгари» — 4:3 ОТ (1:3, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ткачак — 1 (Андерссон, Джиордано), 4:28 — 0:1. Лайне — 1 (Коннор, Форборт), 7:24 — 1:1. Годро — 1 (бол., Линдхольм, Монахэн), 11:24 — 1:2. Линдхольм — 1 (Дюбе, Танев), 16:28 — 1:3. Шайфли — 1 (Элерс), 20:34 — 2:3. Коннор — 1 (бол., Лайне, Уилер), 35:04 — 3:3. Лайне — 2 (Пионк), 61:17 — 4:3.

Вратари: Хеллебайк — Маркстрем.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (6+14+12+2) — 26 (13+6+7+0).

Наши: — - Нестеров (14.37/0/0).

15 января. Виннипег. Bell MTS Place.