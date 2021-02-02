«Калгари» по буллитам победил «Виннипег»

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Виннипег» со счетом 4:3.

Победный буллит реализовал Джонни Годро.

После этого матча «Калгари» с 9 очками занимает шестое место в Северном дивизионе, «Виннипег» с 11 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Калгари» — 3:4 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Коннор — 5 (бол., Шайфли, Уилер), 4:31 — 1:0. Коннор — 6 (бол., Моррисси, Уилер), 13:46 — 2:0. Танев — 1 (Линдхольм), 20:07 — 2:1. Годро — 6 (Вялимяки, Линдхольм), 46:54 — 2:2. Манджапане — 1 (Хэнифин, Ткачак), 53:45 — 2:3. Шайфли — 4 (Пионк, Уилер), 58:10 — 3:3.

Победный буллит: Годро.

Вратари: Хеллебайк (57:37 — 58:10) — Маркстрем.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 28 (8+6+12+2) — 28 (5+8+12+3).

Наши: — - Нестеров (16.59/0/+1).

2 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.