«Виннипег» обыграл «Калгари», несмотря на дубль Ткачака

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ одержал победу над «Калгари» (3:2).

Решающую шайбу в середине второго периода забросил датский форвард «Джетс» Николай Элерс, у гостей дублем отличился Мэттью Ткачак.

После этой победы «Виннипег» поднялся на третье место в Северном дивизионе, соперник остался пятым.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Калгари» — 3:2 (3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Льюис — 1 (мен., Эпплтон), 6:40 — 1:0. Форборт — 1 (Пионк, Копп), 7:10 — 2:0. Ткачак — 4 (Дюбе, Линдхольм), 7:45 — 2:1. Элерс — 6 (Демело, Шайфли), 13:32 — 3:1. Ткачак — 5 (Годро, Монахэн), 50:53 — 3:2.

Вратари: Броссуа — Риттих (58:17).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (11+12+5) — 30 (8+6+16).

Наши: — - Нестеров (17.07/0/0).

3 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.