«Виннипег» гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ

«Виннипег» в овертайме обыграл «Вашингтон» (3:2 ОТ) и гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ. «Джетс» — первая команда Западной конференции, которая обеспечила себе место в Кубке Стэнли.

«Виннипег» набрал 102 очка в 72 матчах и лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

За «Джетс» выступает российский нападающий Владислав Наместников. 32-летний россиянин в этом сезоне набрал 35 (11+24) очков в 67 матчах.