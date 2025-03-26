Хоккей
26 марта, 06:44

«Виннипег» гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Владислав Наместников.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Виннипег» в овертайме обыграл «Вашингтон» (3:2 ОТ) и гарантировал себе выход в плей-офф НХЛ. «Джетс» — первая команда Западной конференции, которая обеспечила себе место в Кубке Стэнли.

«Виннипег» набрал 102 очка в 72 матчах и лидирует в турнирной таблице Западной конференции.

За «Джетс» выступает российский нападающий Владислав Наместников. 32-летний россиянин в этом сезоне набрал 35 (11+24) очков в 67 матчах.

