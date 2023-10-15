«Виннипег» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» дома обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

Видео лучших моментов матча «Оттава» — «Филадельфия» опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

В составе «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт, Эван Родригес, Картер Верхаге и Александр Барков, защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 29 бросков.

У «Джетс» 3 (2+1) очка набрал Кайл Коннор, забросив одну шайбу в пустые ворота, еще по голу забили Марк Шайфли, Морган Бэррон, Дилан Демело и Мейсон Аплтон.

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