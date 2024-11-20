«Виннипег» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» одержал победу над «Флоридой» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

За «Джетс» шайбы забросили оформивший хет-трик Марк Шайфли, Кайл Коннор и реализовавший дубль Морган Бэррон.

За «Пантерз» отличились Эй Джей Грир, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук.

«Виннипег» с 32 очками лидирует в Западной конференции, «Флорида» с 25 очками расположилась на 4-й строчке «Востока».