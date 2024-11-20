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Сегодня, 07:36

«Виннипег» — «Флорида»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
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«Виннипег» одержал победу над «Флоридой» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

За «Джетс» шайбы забросили оформивший хет-трик Марк Шайфли, Кайл Коннор и реализовавший дубль Морган Бэррон.

За «Пантерз» отличились Эй Джей Грир, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук.

«Виннипег» с 32 очками лидирует в Западной конференции, «Флорида» с 25 очками расположилась на 4-й строчке «Востока».

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 18 13 5 27
2 Каролина 17 13 4 26
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Айлендерс 18 7 11 18
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 21 7 14 18
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 19 12 7 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 18 8 10 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 19 16 3 32
2 Миннесота 18 12 6 27
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 20 8 12 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 19 6 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Эдмонтон 20 10 10 22
4 Ванкувер 17 9 8 21
5 Калгари 18 9 9 21
6 Сиэтл 19 9 10 19
7 Анахайм 18 8 10 18
8 Сан-Хосе 20 6 14 16
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Питтсбург – Тампа-Бэй
 2 : 3 ОТ
20.11 03:00
Оттава – Эдмонтон
 2 : 5
20.11 04:00
Сент-Луис – Миннесота
 2 : 4
20.11 04:00
Виннипег – Флорида
 6 : 3
20.11 04:30
Чикаго – Анахайм
 2 : 3
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