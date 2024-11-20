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Сегодня, 06:40

Хет-трик Шайфли помог «Виннипегу» обыграть «Флориду»

Даниил Аршавский
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«Виннипег» на своем льду победил «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

За «Джетс» отличились оформивший хет-трик Марк Шайфли, Кайл Коннор и реализовавший дубль Морган Бэррон.

Авторами голов «Пантерз» стали Эй Джей Грир, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук. Российский голкипер команды Сергей Бобровский отразил 21 из 25 бросков соперников по воротам.

«Виннибег» набрал 32 очка и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Флорида» с 25 очками занимает на 4-е место на «Востоке».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Флорида» — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

Голы: Коннор — 12, 14:13 — 1:0. Шайфли — 10 (Виларди, Моррисси), 17:40 — 2:0. Шайфли — 11 (бол., Элерс, Моррисси), 35:41 — 3:0. Грир — 2 (Шмидт, Носек), 37:24 — 3:1. Райнхарт — 14 (бол., Ткачак, Барков), 47:10 — 3:2. Шайфли — 12 (Коннор, Элерс), 49:46 — 4:2. Ткачак — 5 (бол., Беннетт, Верхэге), 56:38 — 4:3. Бэррон — 1 (мен., п.в., Лаури), 58:23 — 5:3. Бэррон — 2 (мен., п.в.), 58:44 — 6:3.

Вратари: Хеллибак — Бобровский (55:56 — 56:38, 57:45 — 58:23, 58:30).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 27 (5+11+11) — 23 (8+7+8).

Наши: Наместников (14.12/1/0) — Куликов (19.45/1/0).

20 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Флорида Пантерз
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2 Каролина 17 13 4 26
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Айлендерс 18 7 11 18
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 21 7 14 18
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 19 12 7 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 18 8 10 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
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1 Виннипег 19 16 3 32
2 Миннесота 18 12 6 27
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
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Питтсбург – Тампа-Бэй
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