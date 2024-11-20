Хет-трик Шайфли помог «Виннипегу» обыграть «Флориду»
«Виннипег» на своем льду победил «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
За «Джетс» отличились оформивший хет-трик Марк Шайфли, Кайл Коннор и реализовавший дубль Морган Бэррон.
Авторами голов «Пантерз» стали Эй Джей Грир, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук. Российский голкипер команды Сергей Бобровский отразил 21 из 25 бросков соперников по воротам.
«Виннибег» набрал 32 очка и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, «Флорида» с 25 очками занимает на 4-е место на «Востоке».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Флорида» — 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)
Голы: Коннор — 12, 14:13 — 1:0. Шайфли — 10 (Виларди, Моррисси), 17:40 — 2:0. Шайфли — 11 (бол., Элерс, Моррисси), 35:41 — 3:0. Грир — 2 (Шмидт, Носек), 37:24 — 3:1. Райнхарт — 14 (бол., Ткачак, Барков), 47:10 — 3:2. Шайфли — 12 (Коннор, Элерс), 49:46 — 4:2. Ткачак — 5 (бол., Беннетт, Верхэге), 56:38 — 4:3. Бэррон — 1 (мен., п.в., Лаури), 58:23 — 5:3. Бэррон — 2 (мен., п.в.), 58:44 — 6:3.
Вратари: Хеллибак — Бобровский (55:56 — 56:38, 57:45 — 58:23, 58:30).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 27 (5+11+11) — 23 (8+7+8).
Наши: Наместников (14.12/1/0) — Куликов (19.45/1/0).
20 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.
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|24
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|19
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|8
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|7
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|В
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|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
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|12
|17
|7
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|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
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|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|4
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|5
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|6
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|19
|9
|10
|19
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|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
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|6
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|20.11
|03:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
|
Оттава – Эдмонтон
|2 : 5
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|2 : 4
|20.11
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|6 : 3
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|2 : 3
|20.11
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|20.11
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|- : -