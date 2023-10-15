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Сегодня, 01:52

«Флорида» в результативном матче уступила «Виннипегу», Бобровский пропустил пять шайб

Сергей Разин
корреспондент
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Виннипегу» со счетом 4:6.

В составе «Пантерз» отличились Сэм Райнхарт, Эван Родригес, Картер Верхаге и Александр Барков, защитник Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 29 бросков.

У «Джетс» 3 (2+1) очка набрал Кайл Коннор, забросив одну шайбу в пустые ворота, еще по голу забили Марк Шайфли, Морган Бэррон, Дилан Демело и Мейсон Аплтон.

В следующем матче «Флорида» 17 октября сыграет с «Нью-Джерси», «Виннипег» 18 октября встретится с «Лос-Анджелесом».

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ХК Виннипег Джетс
ХК Флорида Пантерз
3
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 2 1 1 3
2 Рейнджерс 1 1 0 2
3 Каролина 1 1 0 2
4 Питтсбург 2 1 1 2
5 Филадельфия 2 1 1 2
6 Айлендерс 0 0 0 0
7 Коламбус 1 0 1 0
8 Вашингтон 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 1 1 0 2
2 Бостон 1 1 0 2
3 Торонто 1 1 0 2
4 Оттава 2 1 1 2
5 Монреаль 1 0 1 1
6 Детройт 1 0 1 0
7 Флорида 1 0 1 0
8 Баффало 1 0 1 0
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 1 1 0 2
2 Миннесота 1 1 0 2
3 Аризона 1 1 0 2
4 Даллас 1 1 0 2
5 Нэшвилл 2 1 1 2
6 Чикаго 2 1 1 2
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
2 Ванкувер 1 1 0 2
3 Калгари 1 1 0 2
4 Анахайм 0 0 0 0
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 - : -
15.10 02:00
Монреаль – Чикаго
 - : -
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Питтсбург – Калгари
 - : -
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 - : -
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Коламбус – Рейнджерс
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