«Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 20 ноября. Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» в Виннипеге и начнется в 4.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями матча «Виннипег» — «Флорида» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды встречались 17 ноября: «Флорида» победила «Виннипег» на своем льду со счетом 5:0. Перед этим 15 ноября «Пантерз» проиграли «Нью-Джерси» (2:6), а «Джетс» — «Тампе» (1:4). Клуб из Канады возглавляет турнирную таблицу Западной конференции и всей лиги с 30 очками в 18 матчах, обладатель Кубка Стэнли «Флорида» набрала 25 очков за то же число игр.