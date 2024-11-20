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Сегодня, 03:30

«Виннипег» — «Флорида»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Виннипег» и «Флорида» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Виннипег Джетс» и «Флорида Пантерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 20 ноября. Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» в Виннипеге и начнется в 4.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями матча «Виннипег» — «Флорида» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Команды встречались 17 ноября: «Флорида» победила «Виннипег» на своем льду со счетом 5:0. Перед этим 15 ноября «Пантерз» проиграли «Нью-Джерси» (2:6), а «Джетс» — «Тампе» (1:4). Клуб из Канады возглавляет турнирную таблицу Западной конференции и всей лиги с 30 очками в 18 матчах, обладатель Кубка Стэнли «Флорида» набрала 25 очков за то же число игр.

Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Флорида Пантерз
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«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ, расписание 20 ноября: «Питтсбург» — «Тампа», «Сент-Луис» — «Миннесота» и другие матчи
Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 18 13 5 27
2 Каролина 17 13 4 26
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Айлендерс 18 7 11 18
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 19 8 11 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 18 6 12 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Ванкувер 17 9 8 21
4 Калгари 18 9 9 21
5 Эдмонтон 19 9 10 20
6 Сиэтл 19 9 10 19
7 Анахайм 17 7 10 16
8 Сан-Хосе 20 6 14 16
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Питтсбург – Тампа-Бэй
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