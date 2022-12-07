«Флорида» уступила «Виннипегу», Бобровский сменил Найта по ходу матча
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Виннипегу» со счетом 2:5.
3 (2+1) очка набрал Кайл Коннор, ассистентский хет-трик оформил Пьер-Люк Дюбуа, дубль у Марка Шайфли, еще один гол забил Адам Лаури. У «Пантерз» отличились Картер Верхэге и Зак Далпе, Сергей Бобровский сменил в воротах Спенсера Найта на 22-й минуте при счете 1:3.
После этого матча «Флорида» с 28 очками занимает десятое место в Восточной конференции, «Виннипег» с 33 очками — на третьей строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Флорида» — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Голы: Шайфли — 14 (бол., Дюбуа, Моррисси), 13:20 — 1:0. Верхэге — 15 (бол., Ткачак, Монтур), 14:11 — 1:1. Коннор — 9 (Дюбуа, Диллон), 14:28 — 2:1. Коннор — 10 (Дюбуа), 21:43 — 3:1. Шайфли — 15 (бол., Коннор, Шмидт), 33:23 — 4:1. Дэлпи — 1 (Тирни, Кирстед), 49:02 — 4:2. Лаури — 5 (п.в., Самберг), 56:59 — 5:2.
Вратари: Хеллибак — Найт (Бобровский, 21:43, 56:55 — 56:59).
Штраф: 13 — 13.
Броски: 32 (14+8+10) — 41 (7+25+9).
Наши: — .
7 декабря. Виннипег. Canada Life Centre.
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