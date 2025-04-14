«Виннипег» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Эдмонтону» со счетом 1:4.

После этого матча «Виннипег» с 114 очками расположился на первом месте в Западной конференции и стал обладателем Президентского кубка. «Эдмонтон» с 99 очками — на шестой строчке.