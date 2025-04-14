«Виннипег» уступил «Эдмонтону»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Эдмонтону» со счетом 1:4.

В составе «Джетс» шайбу забросил Алекс Иафалло, у «Ойлерз» отличились Коннор Браун, Адам Хенрик, Кори Перри и Виктор Арвидссон.

После этого матча «Виннипег» с 114 очками расположился на первом месте в Западной конференции и стал обладателем Президентского кубка. «Эдмонтон» с 99 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: К. Браун — 13 (Макдэвид), 20:59 — 0:1. Иафалло — 15 (бол., Шайфли, Миллер), 26:16 — 1:1. Хенрик — 12 (Перри, Бушар), 32:39 — 1:2. Перри — 18 (Райан), 52:25 — 1:3. Арвидссон — 15 (п.в., Кулак, Макдэвид), 58:40 — 1:4.

Вратари: Комри (57:45 - 58:40) — С. Скиннер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 18 (7+5+6) — 39 (10+18+11).

Наши: Наместников (15.10/0/0) — Подколзин (14.22/1/+1).

14 апреля. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей.