«Виннипег» обыграл «Эдмонтон» и продлил победную серию до трех матчей
«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Эдмонтон» со счетом 5:2.
В составе «Джетс» отличились Адам Лаури, Николай Элерс, Пьер-Люк Дюбуа, Марк Шайфли и Кайл Коннор. Гости ответили дублем Леона Драйзайтля.
«Виннипег» продлил победную серию до трех матчей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Эдмонтон» — 5:2 (1:0, 3:0, 1:2)
Голы: Лаури — 2, 2:09 — 1:0. Элерс — 4 (Копп, Моррисси), 26:59 — 2:0. Дюбуа — 9 (бол., Моррисси, Шмидт), 30:01 — 3:0. Шайфли — 2 (Стэнли, Демело), 39:22 — 4:0. Драйзайтль — 16 (бол., Макдэвид, Нерс), 42:32 — 4:1. Драйзайтль — 17 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 43:48 — 4:2. Коннор — 12 (п.в., Уилер), 58:23 — 5:2.
Вратари: Хеллибак — Коскинен (Скиннер, 40:00, 57:27 — 58:23).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 35 (12+14+9) — 34 (9+11+14).
Наши: Свечников (10.38/1/0) — -.
17 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.
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