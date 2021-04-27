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«Виннипег» проиграл дома «Эдмонтону»

06:23
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«Эдмонтон» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). «Джетс» потерпели четвертое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Эдмонтон» — 1:6 (0:2, 1:4, 0:0)

Голы: Чейссон — 8 (Ларссон, Драйзайтль), 16:22 — 0:1. Макдэвид — 26 (Бэрри), 18:31 — 0:2. Макдэвид — 27 (Кахун), 23:35 — 0:3. Драйзайтль — 23 (Нюджент-Хопкинс), 31:40 — 0:4. Нерс — 14 (Пулюярви, Макдэвид), 33:18 — 0:5. Шайфли — 19 (бол., Штястны, Уилер), 35:06 — 1:5. Макдэвид — 28, 36:30 — 1:6.

Вратари: Хеллибак (Броссуа, 40:00) — Смит.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 37 (12+15+10) — 30 (10+13+7).

Наши: — - Куликов (18.23/1/+2).

27 апреля. Виннипег. Bell MTS Place.

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