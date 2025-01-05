«Виннипег» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» победил «Детройт» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

В составе «Ред Уингз» дублем отметился Дилан Ларкин, еще по шайбе забросили Лукас Рэймонд и Алекс Дебринкэт. За «Джетс» голами отметились Джош Моррисси и Николай Элерс.

«Детройт» набрал 38 очков и расположился на 11-й строчке Восточной конференции, «Виннипег» лидирует на «Западе» с 56 баллами.