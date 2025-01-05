Дубль Ларкина принес «Детройту» победу над «Виннипегом»

«Детройт» на выезде переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

За «Ред Уингз» дубль оформил Дилан Ларкин, еще по шайбе забросили Лукас Рэймонд и Алекс Дебринкэт.

Авторами голов хозяев стали Джош Моррисси и Николай Элерс.

«Детройт» набрал 38 очков за 39 матчей и занимает 11-е место в Восточной конференции, «Виннипег» лидирует на «Западе» с 56 очками в 41 встрече.