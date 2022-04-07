«Виннипег» проиграл «Детройту»
«Детройт» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Джетс» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий «Виннипег» Евгений Свечников не отметился результативными действиями.
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8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
|7.04
|02:30
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Вашингтон – Тампа-Бэй
|- : -
|7.04
|02:30
|
Виннипег – Детройт
|- : -
|7.04
|03:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|- : -
|7.04
|05:00
|
Анахайм – Калгари
|- : -
|7.04
|05:00
|
Вегас – Ванкувер
|- : -
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