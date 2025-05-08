«Виннипег» — «Даллас»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Даллас» переиграл «Виннипег» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2.

У «Старз» тремая заброшенными шайбами отметился Микко Рантанен. Голы «Джетс» на счету Марка Шайфли и Нино Нидеррайтера.

Счет в серии 1-0 в пользу «Далласа». Второй матч состоится в ночь с 9 на 10 мая и начнется в 04.30 по московскому времени.