«Виннипег» — «Даллас»: видеообзор матча плей-офф НХЛ

«Виннипег» выиграл у «Далласа» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:0.

Николай Элерс оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Адам Лаури и Габриэль Виларди.

Счет в серии равный — 1-1. Третий матч состоится в воскресенье, 11 мая. Начало игры — 23:30 по московскому времени.

