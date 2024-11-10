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Сегодня, 06:01

«Виннипег» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 4:1.

После этого матча «Виннипег» с 28 очками занимает первое место в Западной конференции, «Даллас» с 16 очками — на седьмой строчке.

ХК Виннипег Джетс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 10 7 22
2 Каролина 13 10 3 20
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 13 9 4 19
5 Айлендерс 15 6 9 15
6 Питтсбург 16 6 10 14
7 Коламбус 13 5 8 12
8 Филадельфия 15 5 10 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 15 11 4 23
2 Торонто 16 9 7 20
3 Бостон 16 7 9 16
4 Тампа-Бэй 14 7 7 15
5 Баффало 15 7 8 15
6 Оттава 14 7 7 14
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 15 4 11 10
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 15 14 1 28
2 Миннесота 14 10 4 22
3 Даллас 13 8 5 16
4 Юта 15 6 9 15
5 Колорадо 15 7 8 14
6 Сент-Луис 15 7 8 14
7 Нэшвилл 15 5 10 11
8 Чикаго 15 5 10 11
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 16 9 7 21
2 Вегас 14 9 5 20
3 Ванкувер 13 7 6 17
4 Калгари 15 7 8 17
5 Эдмонтон 15 7 8 15
6 Сиэтл 15 6 9 13
7 Анахайм 13 4 9 10
8 Сан-Хосе 15 4 11 10
Результаты / календарь
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15.11
10.11 02:00
Флорида – Филадельфия
 4 : 3 Б
10.11 03:00
Торонто – Монреаль
 4 : 1
10.11 03:00
Сент-Луис – Вашингтон
 1 : 8
10.11 03:00
Детройт – Рейнджерс
0 : 4
10.11 03:00
Бостон – Оттава
 2 : 3 ОТ
10.11 03:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
10.11 04:00
Нэшвилл – Юта
 4 : 0
10.11 05:00
Лос-Анджелес – Коламбус
 5 : 2
10.11 05:00
Колорадо – Каролина
 6 : 4
10.11 06:00
Ванкувер – Эдмонтон
 3 : 7
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