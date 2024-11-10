«Виннипег» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 4:1.

После этого матча «Виннипег» с 28 очками занимает первое место в Западной конференции, «Даллас» с 16 очками — на седьмой строчке.