«Виннипег» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» на выезде одержал победу над «Виннипегом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У гостей три голевых паса сделал Микко Рантанен, две результативные передачи на счету Уайтта Джонстона. У хозяев два гола забил Майк Шайфли.

«Даллас» одержал четвертую победу подряд. «Старз» набрали 47 очков и занимают второе место в таблице Западной конференции.

«Виннипег» с 29 очками — на 11-й строчке.