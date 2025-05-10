«Виннипег» и «Даллас» встретятся во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ 10 мая

«Виннипег» и «Даллас» встретятся во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ в субботу, 10 мая. Матч пройдет в Виннипеге (Канада) на льду «Канада Лайф-центра». Стартовое вбрасывание — в 04.30 по московскому времени.

«Виннипег» — «Даллас»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Виннипег» — «Даллас» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 1-0 в пользу «Далласа». «Старз» обыграли лучший клуб регулярного чемпионата на старте полуфинала Западной конференции два дня назад — 3:2.