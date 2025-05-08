«Виннипег» встретится с «Далласом» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли в ночь с 7 на 8 мая. Игра состоится на льду «Роджерс Арены» в Ванкувере (Канада). Начало — в 04.30 по московскому времени.

«Виннипег» — «Даллас»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Ключевые события встречи «Виннипег» — «Даллас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

В первом раунде «Джетс» победили в серии «Сент-Луис» со счетом 4-3, «Старз» выиграли серию с «Колорадо» — 4-3.

