«Виннипег» и «Даллас» встретятся в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ 16 мая

«Виннипег» и «Даллас» встретятся в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ в ночь на пятницу, 16 мая. Игра пройдет в Виннипеге (Канада) на льду «Канада Лайф-центра». Стартовое вбрасывание — в 4.30 по московскому времени.

«Виннипег» — «Даллас»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Виннипег» — «Даллас» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 3-1 в пользу «Далласа». «Старз» одержали победу в первом, третьем и четвертом матчах — 3:2, 5:2 и 3:1. «Джетс» выиграли во втором — 4:0.