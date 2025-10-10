Хоккей
10 октября, 05:58

«Даллас» обыграл «Виннипег»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кайл Коннор после хет-трика.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Даллас» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У «Старз» забили Микко Рантанен, Нильс Лундквист, Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин и Уайатт Джонстон. У «Джетс» хет-трик оформил Кайл Коннор, а также одну шайбу забросил Морган Бэррон.

Для обеих команд это была первая игра в новом сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 октября, 03:00. Canada Life Centre (Виннипег)
Виннипег
Даллас
Кайл Коннор
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Даллас Старз
