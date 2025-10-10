«Даллас» обыграл «Виннипег»

«Даллас» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.

У «Старз» забили Микко Рантанен, Нильс Лундквист, Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин и Уайатт Джонстон. У «Джетс» хет-трик оформил Кайл Коннор, а также одну шайбу забросил Морган Бэррон.

Для обеих команд это была первая игра в новом сезоне.