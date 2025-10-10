«Даллас» обыграл «Виннипег»
«Даллас» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4.
У «Старз» забили Микко Рантанен, Нильс Лундквист, Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин и Уайатт Джонстон. У «Джетс» хет-трик оформил Кайл Коннор, а также одну шайбу забросил Морган Бэррон.
Для обеих команд это была первая игра в новом сезоне.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|2
|2
|0
|4
|2
|Вашингтон
|3
|2
|1
|4
|3
|Нью-Джерси
|3
|2
|1
|4
|4
|Питтсбург
|3
|2
|1
|4
|5
|Рейнджерс
|4
|2
|2
|4
|6
|Филадельфия
|3
|1
|2
|3
|7
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|8
|Айлендерс
|3
|0
|3
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|4
|3
|1
|6
|2
|Бостон
|4
|3
|1
|6
|3
|Монреаль
|3
|2
|1
|4
|4
|Детройт
|3
|2
|1
|4
|5
|Оттава
|3
|1
|2
|2
|6
|Торонто
|3
|1
|2
|2
|7
|Тампа-Бэй
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|3
|0
|3
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|4
|3
|1
|7
|2
|Нэшвилл
|3
|2
|1
|5
|3
|Даллас
|2
|2
|0
|4
|4
|Виннипег Джетс
|3
|2
|1
|4
|5
|Сент-Луис
|3
|2
|1
|4
|6
|Миннесота
|3
|2
|1
|4
|7
|Чикаго
|4
|1
|3
|3
|8
|Юта
|3
|1
|2
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|2
|2
|0
|4
|2
|Вегас
|3
|1
|2
|4
|3
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|4
|Лос-Анджелес
|4
|1
|3
|3
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|2
|7
|Ванкувер
|3
|1
|2
|2
|8
|Калгари
|3
|1
|2
|2
Результаты / календарь
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
|14.10
|02:00
|Филадельфия – Флорида
|5 : 2
|14.10
|02:00
|Коламбус – Нью-Джерси
|2 : 3
|14.10
|02:30
|Ванкувер – Сент-Луис
|2 : 5
|14.10
|03:00
|Миннесота – Лос-Анджелес
|4 : 3 Б
|14.10
|03:30
|Чикаго – Юта
|3 : 1
Новости