«Виннипег» сравнял счет в серии с «Далласом»

«Виннипег» переиграл «Даллас» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:0. Счет в серии стал равный — 1-1.

Николай Элерс оформил дубль, а также по голу забили Адам Лаури и Габриэль Виларди.

Третий матч состоится 11 мая. Начало игры — 23:30 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч

«Виннипег» — «Даллас» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Виларди — 1 (бол., Элерс, Моррисси), 3:35 — 1:0. Элерс — 1 (Флери, Шайфли), 7:07 — 2:0. Лаури — 4 (Демело, Нидеррайтер), 31:02 — 3:0. Элерс — 2 (п.в., Демело), 56:20 — 4:0.

Вратари: Хеллибак — Эттингер (55:58 — 56:20).

Штраф: 12 — 16.

Броски: 25 (13+6+6) — 21 (7+9+5).

Наши: Наместников (14.41/0/+1) — Дадонов (8.56/1/0), Любушкин (16.59/1/-1).

10 мая. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей.

Счет в серии: 1-1.