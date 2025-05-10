Хоккей
10 мая, 07:23

«Виннипег» сравнял счет в серии с «Далласом»

Евгений Козинов
Корреспондент
«Виннипег» переиграл «Даллас» (4:0).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Виннипег» переиграл «Даллас» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:0. Счет в серии стал равный — 1-1.

Николай Элерс оформил дубль, а также по голу забили Адам Лаури и Габриэль Виларди.

Третий матч состоится 11 мая. Начало игры — 23:30 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч

«Виннипег» — «Даллас» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Виларди — 1 (бол., Элерс, Моррисси), 3:35 — 1:0. Элерс — 1 (Флери, Шайфли), 7:07 — 2:0. Лаури — 4 (Демело, Нидеррайтер), 31:02 — 3:0. Элерс — 2 (п.в., Демело), 56:20 — 4:0.

Вратари: Хеллибак — Эттингер (55:58 — 56:20).

Штраф: 12 — 16.

Броски: 25 (13+6+6) — 21 (7+9+5).

Наши: Наместников (14.41/0/+1) — Дадонов (8.56/1/0), Любушкин (16.59/1/-1).

10 мая. Виннипег. Canada Life Centre. 15225 зрителей.

Счет в серии: 1-1.

  • Gumbert Gumbert

    Хеллибак наконец сыграл на своем уровне, при всем уважении к Далласу я за канадский финал Запада, а если на Востоке Торонто прорвется - это будет круто, впрочем, об этом рано говорить.

    10.05.2025

  • Muslim Galeev

    Реактивные выиграли и звезданутых.

    10.05.2025

  • Maks

    День Победы в плей-офф на ноль для Хеллибайка))

    10.05.2025

  • Саша

    Не каждый матч Микко Рантанен может выдавать хет трик. Вратаря Старз Джейка Оттинджера игроки Виннипега нагружали бросками и с 7 броска пробили: 1-0. На 427 секунде игрок Далласа Эса Линделль коньком забил точно в угол своих ворот: 2-0. Во 2 периоде игроки Старз активизировались, нанесли много опасных бросков по воротам Хеллибака. Но сегодня Хеллибак играл безупречно. Капитан Джетс Адам Лаури в середине матча забросил красивую шайбу под перекладину ворот: 3-0. На что-то большее, как камбэк, Даллас не был серьезно настроен. Дежурное снятие вратаря за 4 минуты до конца матча привело к 4 пропущенной шайбе в пустые ворота.

    10.05.2025

  • Vitalik Klimov

    Ну и где ваш Рантанен??

    10.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Согласен. Есть такое.

    10.05.2025

  • Andrew_BD

    у меня уже не первый сезон ощущение, что звезды часто играют как придется вплоть до концовки, где они наваливаются и загоняют нужное количество шайб, хоть две, хоть три. перевели в овертайм и проиграли - ничего, зато набрали очко, в другой раз и выиграли в овертайме. сейчас нечто похожее, имхо, только очков за ОТ уже не дают)

    10.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Сегин!!! Рантанен!!! Где, сука глядь, боеприпасы???)))

    10.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Во втором после третьей в свои Даллас создал массу моментов, но что-то не срослось, Хеликобактер потащил, да и просто невезло. Забей хотя бы одну, то в третьем могли и устроить нервную концовку.

    10.05.2025

  • Женек10

    Сделав главное, забрав себе преимущество своего льда, Даллас решил расслабить Хелли. Ну а дальше выезд для пегов, там Хелли превращается в тыкву

    10.05.2025

  • True Timati

    Моменты были у Далласа, но судьба словно взяла выходной в честь 9 мая и Хелли вспомнил про сухари

    10.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Рантанен отдал свою дозу белого порошка Халлибаку

    10.05.2025

  • baruv

    Не зажглись сегодня звезды. Да и Хелли захотел сухарь, заколдовав свои ворота. Сражение переносится в штат Техас. Негостеприимный?

    10.05.2025

    Столичный дивизион И В П О
    1 Каролина 20 13 7 28
    2 Нью-Джерси 19 13 6 27
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 20 11 9 24
    5 Вашингтон 20 10 10 22
    6 Коламбус 20 10 10 22
    7 Рейнджерс 21 10 11 22
    8 Филадельфия 18 9 9 21
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Детройт 20 12 8 25
    2 Бостон 22 12 10 24
    3 Монреаль 19 10 9 23
    4 Тампа-Бэй 19 10 9 22
    5 Оттава 19 9 10 22
    6 Флорида 19 10 9 21
    7 Торонто 20 9 11 20
    8 Баффало 20 7 13 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 20 12 8 27
    3 Виннипег 19 12 7 24
    4 Чикаго 19 10 9 24
    5 Миннесота 21 10 11 24
    6 Юта 20 10 10 23
    7 Сент-Луис 20 6 14 17
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 20 13 7 27
    2 Вегас 19 9 10 24
    3 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    4 Сиэтл 19 9 10 23
    5 Эдмонтон 22 9 13 22
    6 Сан-Хосе 20 9 11 21
    7 Ванкувер 21 9 12 20
    8 Калгари 22 6 16 15
    20.11 03:00 Вашингтон – Эдмонтон 7 : 4
    20.11 03:30 Баффало – Калгари 2 : 6
    20.11 05:30 Миннесота – Каролина 4 : 3 Б
    20.11 06:00 Анахайм – Бостон 4 : 3
    Все результаты / календарь

