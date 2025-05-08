«Даллас» начал с победы серию против «Виннипега», Рантанен оформил хет-трик
«Даллас» выиграл у «Виннипега» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2.
Форвард «Старз» Микко Рантанен оформил хет-трик. У «Джетс» голами отметились Марк Шайфли и Нино Нидеррайтер.
Российские хоккеисты «Далласа» Евгений Дадонов и Илья Любушкин отметились голевыми передачами.
Второй матч в серии состоится 10 мая и начнется в 04.30 по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч
«Виннипег» — «Даллас» — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)
Голы: Нидеррайтер — 3 (Эпплтон, Флери), 23:30 — 1:0. Рантанен — 6 (Дадонов, Стил), 28:43 — 1:1. Рантанен — 7 (Харли, Любушкин), 34:21 — 1:2. Рантанен — 8 (бол., Дюшен, Хинтц), 36:38 — 1:3. Шайфли — 3 (Виларди), 37:35 — 2:3.
Вратари: Хеллибак (58:10) — Эттингер.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 32 (13+8+11) — 24 (12+8+4).
Наши: Наместников (14.13/0/0) — Дадонов (8.44/2/+2), Любушкин (17.55/0/0).
