Хоккей
НХЛ

8 мая, 07:29

«Даллас» начал с победы серию против «Виннипега», Рантанен оформил хет-трик

Евгений Козинов
Корреспондент
Микко Рантанен.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Даллас» выиграл у «Виннипега» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2.

Форвард «Старз» Микко Рантанен оформил хет-трик. У «Джетс» голами отметились Марк Шайфли и Нино Нидеррайтер.

Российские хоккеисты «Далласа» Евгений Дадонов и Илья Любушкин отметились голевыми передачами.

Второй матч в серии состоится 10 мая и начнется в 04.30 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Первый матч

«Виннипег» — «Даллас» — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Голы: Нидеррайтер — 3 (Эпплтон, Флери), 23:30 — 1:0. Рантанен — 6 (Дадонов, Стил), 28:43 — 1:1. Рантанен — 7 (Харли, Любушкин), 34:21 — 1:2. Рантанен — 8 (бол., Дюшен, Хинтц), 36:38 — 1:3. Шайфли — 3 (Виларди), 37:35 — 2:3.

Вратари: Хеллибак (58:10) — Эттингер.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 32 (13+8+11) — 24 (12+8+4).

Наши: Наместников (14.13/0/0) — Дадонов (8.44/2/+2), Любушкин (17.55/0/0).

Микко Рантанен
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Даллас Старз
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2025: плей-офф НХЛ в Восточной и Западной конференциях
«Эдмонтон» — «Флорида»: трансляция матча финала Кубка Стэнли начнется в 3.00 мск 15 июня
Форвард «Эдмонтона» Скиннер — о финальной серии с «Флоридой»: «Это будет волнительно»
Новый контракт Орлова, вызов для Свечникова, дебют Никишина против Овечкина: итоги сезона россиян из «Каролины»
В финале Кубка Стэнли-2025 сыграют трое россиян
НХЛ объявила даты матчей финальной серии Кубка Стэнли
Перри — о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы обещали, что вернемся»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • adamantane'

    И в а}{уе :cowboy::cowboy::cowboy:.

    09.05.2025

  • adamantane'

    Эх, такого крутышку "Лавины" профукали...

    09.05.2025

  • maxcds

    Не мог Даллас проиграть в день рождения Валерича. Молодцы, уважили. Он, по-моему, туда как раз сейчас поехал.

    08.05.2025

  • BS35LV

    Бенн такой лось... привез как есть.

    08.05.2025

  • Саша

    В общем равная игра. Виннипег бросал чуть больше, но голевые моменты Далласа были поострее. Микко Рантанен сделал победную разницу в матче, но он забивал как-то легко и больше на везении. Нидеррайтер и Шайфли забили на индивидуальном мастерстве, но 2 шайб для победы Виннипега оказалось мало. Шайб Кайла Коннора не хватило.

    08.05.2025

  • Андрей Андрей

    у них с деньгами непонятно что, уже очередного вратаря купили

    08.05.2025

  • Андрей Андрей

    я думаю они в ауте.

    08.05.2025

  • А Х

    В психушку поедут

    08.05.2025

  • А Х

    Рантанен вытер лужу под Холибаком

    08.05.2025

  • von_michel

    Давай Мак пора послать Сакиков и Бенднеров и начать играть в хоккей. Рантанен крассавчег

    08.05.2025

  • Edward

    Тут наичистейший хет-трик: во-первых, никто не забивал (ни свои, ни чужие), пока он забрасывал три шайбы, во-вторых, редчайший случай, когда за игру забивает только один игрок команды и приносит победу, в-третьих, все шайбы забиты подряд и в одном периоде. Бонус - и в течение всего 8 минут. Прибил так прибил!

    08.05.2025

  • Neil

    Ядерный идиот.

    08.05.2025

  • Neil

    Вот это Коларада отдала игрока. А может это и нужно было ему. Невероятный ПО для Микки. Даллас продолжает удивлять)

    08.05.2025

  • True Timati

    Если Рантанен принесет Далласу чашку, то весь менеджмент Колорадо надо отправлять на свалку

    08.05.2025

  • zeromanj

    Шалфей на месте, но надежды на преображение Хелли, похоже, нет. Винни и вши мимо моего прогноза, видимо. Тарантайка и масло на уровне) Хотя еще не вечер.

    08.05.2025

  • Алексей Х

    Прямо сейчас Ранта MVP плейофф!

    08.05.2025

    08.05.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Рантанен белого порошка перебрал . Доза слишком большая , до финала может и не хватить

    08.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Ах вот еще какое условие, что надо три подряд забить без промежутка для гола кого-то из своих. Тогда действительно вещь непростая.

    08.05.2025

  • pchela_tr

    пххпхпхх))) бутылка v заячий?))

    08.05.2025

  • Mv Mv

    на бутылку шампанского ты обещал сесть

    08.05.2025

  • Скиталец

    Зайца с дурки выпустили))) все уже про рекорд забыли, а зайчонка до сих пор с яйцом носится:grimacing:

    08.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    А какое обещание?

    08.05.2025

  • Скиталец

    Рантанен, на коне, с конем и под чем?)))

    08.05.2025

  • Юрий

    В игре была информация что первый игрок. Павелски забрасывал по три. Сиссарелли за Норт Старз. Но здесь именно натуральный хет-трик, довольно редкое явление. Это когда один хоккеист забивает подряд три шайбы, при этом никто из других хоккеистов в этот промежуток ни одной шайбы не забрасывает.

    08.05.2025

  • Юрий

    Ну как сказать везет.... Сколько таких Павелски положил? А Хайман, а Крайдер. Ее же еще подправить надо суметь, а на пятаке потолкаться, физуха должна быть.

    08.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Ого! А что у того чемпионского Далласа с Зубовым и ко взявшим чашку никто не делал?

    08.05.2025

  • Юрий

    Первый натуральный хет-трик в плей-офф в истории Далласа. Вот и рекорд)

    08.05.2025

  • Дайте ходу пароходу

    Минус за тупизм наброса ( Винипухи сняли вратаря при -2 за 4 минуты и выиграли серию), а также неумение держать обещание.

    08.05.2025

  • bvp

    Дадонов молодец, за 8 минут +2.

    08.05.2025

  • Apei

    для этого еще до финала дотащить надо

    08.05.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Даллас победил, но не убедил. Ну а Рантанен - везёт тому, кто везёт: тычок, подправление, чужой рикошет и второй хет-трик подряд.

    08.05.2025

  • объективный Артём =)

    Просто слоняра!

    08.05.2025

  • ОстроV Zаячий

    А чего так поздно вратаря сняли. С Вашингтоном небось на 40 - ой минуте уже бросились бы сравнивать. А тут видимо знают, что Рантанен сразу в пустые забросит и решили подождать. Хотя разница, всего - то одна шайба. А с Вашингтоном и при трёх снимали. А, тут наверное плей-офф, а не регулярка, где такие фокусы допустимы. С разрешения Профсоюза, конечно.

    08.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Надо бы Рантанена на допинг проверить. Что-то тут не чисто...:thinking:

    08.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    В концовке Ковбои чудом отбились в одном из моментов, кто-то бросал в пустые игрок на линии как-то отбил из пустых, потом куча-мала и удержали.

    08.05.2025

  • PvsZ

    В Колорадо локти сгрызли прям до плеч.

    08.05.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Игра равная, но есть Рантанен на веществах. Что он вытворяет! Так финик и какой-нибудь рекорд по голам установит. До Курри и Лича Рдж. далековато они по 19 настреляли, но если регулярно трехи вваливать и до финала дойти, то возможно.:blush::fist::ping_pong::boxing_glove::ice_skate:?:hockey:

    08.05.2025

  • Инсбрук 1964

    Мощная заявка от Рантанена на Коня.

    08.05.2025

  • baruv

    Феерия Рантанена в ПО. И среди звезд есть звезда.

    08.05.2025

    • Чернышов забросил первую шайбу в АХЛ за фарм-клуб «Сан-Хосе»

    Кудрявцев забил первый гол в плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Ванкувера»
    Положение команд
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 18 13 5 27
    2 Каролина 19 13 6 27
    3 Питтсбург 19 10 9 24
    4 Айлендерс 19 10 9 22
    5 Коламбус 19 10 9 22
    6 Рейнджерс 20 10 10 22
    7 Филадельфия 18 9 9 21
    8 Вашингтон 19 9 10 20
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Бостон 21 12 9 24
    2 Детройт 19 11 8 23
    3 Монреаль 19 10 9 23
    4 Оттава 19 9 10 22
    5 Флорида 19 10 9 21
    6 Тампа-Бэй 18 9 9 20
    7 Торонто 19 8 11 18
    8 Баффало 19 7 12 18
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 19 13 6 31
    2 Даллас 19 12 7 27
    3 Виннипег 18 11 7 22
    4 Чикаго 18 9 9 22
    5 Юта 19 10 9 22
    6 Миннесота 20 9 11 22
    7 Сент-Луис 19 6 13 16
    8 Нэшвилл 20 6 14 16
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 19 12 7 25
    2 Лос-Анджелес 20 10 10 24
    3 Сиэтл 18 9 9 23
    4 Вегас 18 8 10 22
    5 Эдмонтон 21 9 12 22
    6 Ванкувер 21 9 12 20
    7 Сан-Хосе 19 8 11 19
    8 Калгари 20 5 15 13
    Результаты / календарь
    8.11
    9.11
    10.11
    11.11
    12.11
    13.11
    14.11
    15.11
    16.11
    17.11
    18.11
    19.11
    20.11
    21.11
    22.11
    23.11
    18.11 03:00 Флорида – Ванкувер 8 : 5
    18.11 03:00 Вашингтон – Лос-Анджелес 2 : 1
    18.11 03:00 Баффало – Эдмонтон 5 : 1
    18.11 03:00 Бостон – Каролина 1 : 3
    18.11 03:30 Коламбус – Монреаль 4 : 3 Б
    18.11 06:00 Анахайм – Юта 3 : 2 ОТ
    Все результаты / календарь

