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Сегодня, 01:41

«Виннипег» победил «Даллас», Наместников набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 4:1.

В составе «Джетс» 2 (1+1) очка набрал Владислав Наместников, еще по голу забили Алекс Иафалло, Расмус Купари и Николай Элерс. У «Старз» шайбу забросил Роопе Хинтц.

После этого матча «Виннипег» с 28 очками занимает первое место в Западной конференции, «Даллас» с 16 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Даллас» — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Голы: Иафалло — 2 (бол., Наместников, Перфетти), 7:28 — 1:0. Купари — 2 (Иафалло), 10:21 — 2:0. Наместников — 4 (Перфетти, Пионк), 23:34 — 3:0. Элерс — 9 (бол., Шайфли, Виларди), 27:14 — 4:0. Хинтц — 5 (Харли), 58:38 — 4:1.

Вратари: Хеллибак — Эттингер (Десмит, 29:21).

Штраф: 15 — 27.

Броски: 25 (12+8+5) — 33 (4+10+19).

Наши: Наместников (15.47/3/+1) — Дадонов (14.07/2/+1), Любушкин (16.44/0/0).

9 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.

НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Даллас Старз
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