«Даллас» обыграл «Виннипег», у Дадонова и Наместникова по результативной передаче

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Виннипег» со счетом 3:2.

В составе «Старз» отличились Томас Хартли, Уайтт Джонстон и Мэтт Дюшен, Евгений Дадонов отметился результативной передачей. У «Джетс» шайбы забросили Коул Перфетти и Бренден Диллон, у Владислава Наместникова результативный пас.

После этого матча «Даллас» с 17 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Виннипег» с 16 очками — на шестой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Даллас» — 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Голы: Харли — 3 (Сутер), 22:13 — 0:1. Джонстон — 5 (мен.), 25:20 — 0:2. Перфетти — 4 (Наместников, Элерс), 28:28 — 1:2. Дюшен — 4 (бол., Джонстон, Дадонов), 31:57 — 1:3. Диллон — 4 (Шайфли, Коннор), 50:05 — 2:3.

Вратари: Хеллибак (58:37) — Уэджвуд.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (10+7+16) — 30 (9+13+8).

Наши: Наместников (18.07/1/+1) — Дадонов (13.28/1/-2).

11 ноября. Виннипег. Canada Life Centre.