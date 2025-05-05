Опубликовано расписание второго раунда Кубка Стэнли между «Виннипегом» и «Далласом»

«Виннипег» сыграет с «Далласом» во втором раунде Кубка Стэнли. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

«Виннипег» — «Даллас»: расписание второго раунда плей-офф НХЛ

1-й матч. 8 мая (четверг). 4.30. Виннипег. «Виннипег» — «Даллас»

2-й матч. 10 мая (суббота). 4.30. Виннипег. «Виннипег» — «Даллас»

3-й матч. 11 мая (воскресенье). 23.30. Даллас. «Даллас» — «Виннипег»

4-й матч. 14 мая (среда). 3.00. Даллас. «Даллас» — «Виннипег»

5-й матч. 15 мая (четверг). Виннипег. «Виннипег» — «Даллас» (если потребуется)

6-й матч. 17 мая (суббота). Даллас. «Даллас» — «Виннипег» (если потребуется)

7-й матч. 19 мая (понедельник). Виннипег. «Виннипег» — «Даллас» (если потребуется)

В первом раунде «Джетс» победили в серии «Сент-Луис» со счетом 4-3, «Старз» выиграли серию с «Колорадо» — 4-3.