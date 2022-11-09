«Виннипег» выиграл у «Далласа»
«Виннипег» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Джетс» одержали третье поражение подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Даллас» — 5:1 (0:0, 4:1, 1:0)
Голы: Робертсон — 9 (Хинтц), 23:06 — 0:1. Шайфли — 7 (Эпплтон, Коннор), 23:27 — 1:1. Дюбуа — 6 (Перфетти, Уилер), 24:37 — 2:1. Шайфли — 8 (Коннор, Эпплтон), 26:12 — 3:1. Мяеналанен — 1 (Пионк, Моррисси), 38:14 — 4:1. Эпплтон — 1 (п.в., Лаури, Коннор), 57:02 — 5:1.
Вратари: Хеллибак — Уэджвуд (56:16 — 57:02).
Штраф: 9 — 9.
Броски: 33 (18+10+5) — 22 (8+7+7).
Наши: — - Гурьянов (12.37/1/-2).
9 ноября. Виннипег. Canada Life Centre. 13847 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|13
|10
|3
|20
|2
|Айлендерс
|14
|9
|5
|18
|3
|Каролина
|12
|8
|4
|17
|4
|Филадельфия
|12
|7
|5
|16
|5
|Рейнджерс
|14
|6
|8
|15
|6
|Вашингтон
|14
|6
|8
|14
|7
|Питтсбург
|12
|4
|8
|10
|8
|Коламбус
|12
|3
|9
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|22
|2
|Детройт
|13
|7
|6
|17
|3
|Торонто
|14
|7
|7
|17
|4
|Тампа-Бэй
|13
|7
|6
|15
|5
|Флорида
|13
|7
|6
|15
|6
|Баффало
|13
|7
|6
|14
|7
|Монреаль
|13
|6
|7
|13
|8
|Оттава
|12
|4
|8
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|8
|4
|17
|2
|Даллас
|13
|8
|5
|17
|3
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|4
|Чикаго
|12
|5
|7
|12
|5
|Миннесота
|11
|5
|6
|11
|6
|Аризона
|12
|5
|7
|11
|7
|Нэшвилл
|12
|5
|7
|11
|8
|Сент-Луис
|11
|3
|8
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|12
|2
|24
|2
|Сиэтл
|13
|7
|6
|16
|3
|Эдмонтон
|14
|8
|6
|16
|4
|Лос-Анджелес
|14
|7
|7
|15
|5
|Калгари
|12
|5
|7
|12
|6
|Ванкувер
|13
|4
|9
|11
|7
|Анахайм
|13
|4
|9
|9
|8
|Сан-Хосе
|14
|3
|11
|9
|9.11
|03:00
|
Баффало – Аризона
|1 : 4
|9.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Калгари
|3 : 2
|9.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|4 : 6
|9.11
|03:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|3 : 4
|9.11
|03:00
|
Торонто – Вегас
|3 : 4 ОТ
|9.11
|03:00
|
Филадельфия – Сент-Луис
|5 : 1
|9.11
|03:30
|
Детройт – Монреаль
|2 : 3 Б
|9.11
|03:30
|
Тампа-Бэй – Эдмонтон
|2 : 3
|9.11
|04:00
|
Виннипег – Даллас
|5 : 1
|9.11
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|9.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Миннесота
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|14
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|14
|26
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|13
|20
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|14
|14
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|13
|11
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|14
|10
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.40
|
|
Вилле Хуссо
Детройт
|8
|1.88
|
|
Картер Харт
Филадельфия
|8
|1.97