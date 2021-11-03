«Даллас» проиграл «Виннипегу». Радулов не реализовал буллит
05:56
«Даллас» по буллитам проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Старз» проиграли четвертую встречу кряду.
Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов не реализовал свою попытку в серии буллитов.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Виннипег» — «Даллас» — 4:3 Б (1:1, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Штястны — 3 (Болье, Элерс), 10:29 — 1:0. Бенн — 1 (Сегин), 16:16 — 1:1. Моррисси — 3 (бол., Шмидт, Уилер), 20:32 — 2:1. Дюбуа — 7 (бол., Шайфли, Шмидт), 27:23 — 3:1. Робертсон — 1 (бол., Радулов, Павелски), 49:37 — 3:2. Сегин — 3 (Клингберг, Киро), 53:16 — 3:3.
Победный буллит: Шайфли.
Вратари: Комри — Холтби.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 35 (7+17+7+4) — 27 (8+8+10+1).
Наши: Свечников (16.18/0/0) — Радулов (20.36/2/+1).
3 ноября. Виннипег. Bell MTS Place.
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