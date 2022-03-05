Хет-трик Робертсона принес «Далласу» победу над «Виннипегом», у Гурьянова заброшенная шайба

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Виннипег» со счетом 4:3.

В составе «Старз» хет-трик оформил Джейсон Робертсон, еще одна шайба на счету Дениса Гурьянова. У «Джетс» дубль оформил Пол Стястны, еще один гол забил Кайл Коннор с передачи Евгения Свечникова.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Даллас» — 3:4 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 0:1)

Голы: Робертсон — 24 (Сутер, Павелски), 5:23 — 0:1. Штястны — 14 (бол., Копп, Элерс), 33:38 — 1:1. Робертсон — 25 (Харли), 39:09 — 1:2. Коннор — 33 (Свечников, Дюбуа), 41:21 — 2:2. Штястны — 15 (Уилер, Демело), 52:19 — 3:2. Гурьянов — 9 (Бенн, Сутер), 55:28 — 3:3. Робертсон — 26, 64:30 — 3:4.

Вратари: Хеллибак — Холтби.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 42 (16+8+16+2) — 34 (14+7+8+5).

Наши: Свечников (14.34/3/0) — Гурьянов (13.06/2/+1), Радулов (9.37/0/0).

5 марта. Виннипег. Canada Life Centre.