«Виннипег» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

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«Виннипег» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Джетс» шайбы забросили Морган Бэррон, Кол Перфетти и Марк Шайфли. Единственная шайба «Блэкхокс» на счету Коннора Бедарда.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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