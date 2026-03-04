«Виннипег» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» в овертайме победил «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

В основное время голы «Джетс» забили Дилан Самберг и Коул Перфетти, у «Блэкхокс» отличились Теуво Терявяйнен и Райан Грин. В овертайме шайбу забросил Марк Шайфли.

«Виннипег» набрал 58 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» с 56 очками располагается на строчку ниже.

Следующий матч «Виннипег» проведет против «Тампы», а «Чикаго» — против «Ванкувера».

НХЛ. Регулярный чемпионат

4 марта, 04:00. Canada Life Centre (Виннипег) Виннипег Чикаго

Подписывайся на канал «СЭ» в Max